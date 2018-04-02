Зачем маршруткам страховка и как ее получить

Сегодня в Бишкеке транспортный коллапс. Водители пассажирских микроавтобусов протестуют против введения штрафов за отсутствие страховки.
Председатель правления Национальной страховой компании (НСК) Энвер Хавазов рассказал ИА «24.kg», зачем водителям бусов нужна страховка и почему им придется покупать два страховых полиса.
Когда ввели новый закон
Закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами не новый. Его приняли 4 августа 2008 года.
Когда установили тариф на страхование
Постановление правительства «Об утверждении страховых тарифов и размеров страховых сумм (лимиты ответственности) обязательного страхования гражданской ответственности» приняли в 2010 году. В документе обозначены тарифы для всех четырех видов обязательного страхования гражданской ответственности:
- работодателя - за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
- перевозчика опасных грузов;
- организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты;
- перевозчика перед пассажирами.
Почему штрафовать начали только сейчас
Не было административной ответственности за отсутствие страховки. В декабре 2017 года правительство внесло изменения в постановление об утверждении Правил дорожного движения и Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. В документе появился пункт об обязательном наличии страховки. За ее отсутствие предусмотрен штраф.
Как получить страховку
Водитель приезжает в любую страховую компанию. У него должны быть:
- водительское удостоверение;
- техпаспорт на автомобиль;
- паспорт.
На основании этих документов ему оформляют страховку. Страховая компания и ее представители должны выдать:
- полис(договор) страхования;
- правила страхования;
- квитанцию об уплате страховой премии (платы за страхование).
Различаются ли цены у страховых компаний
Нет. Постановлением правительства предусмотрены тарифы, одинаковые для всех страховых компаний, имеющих соответствующие лицензии. То есть окончательные цифры в бумагах должны быть одинаковыми, где бы ни приобретался полис(договор) страхования.
Водители говорят, что страховка слишком дорогая
Это не так. Стоимость полиса(договора) страхования для каждого отдельно взятого «оператора пассажирских перевозок» рассчитывается по тарифной сетке. Она зависит от типа транспортного средства.
Как подсчитать, сколько будет стоить страховка
Базовый страховой тариф - 0,045 процента от суммы возмещения ущерба. Коэффициенты по типу транспортного средства:
- легковые автомобили, автобусы, микроавтобусы - 1,2;
- троллейбусы - 0,5.
Коэффициенты по типу перевозок:
- внутригородские - 0,8;
- междугородние и международные - 1,2.
Налог с продаж - 2 процента.
Лимит ответственности за каждого пассажира предусмотрен в размере 310 тысяч сомов. В том числе 300 тысяч сомов - жизнь(здоровье), 10 тысяч сомов - груз(багаж).
Пример расчета для легкового 4-местного автомобиля(такси), осуществляющего внутригородские поездки.
- (310000 сомов х 0,045 процента х 1,2×0,8) х 4 места = 535,68 сома на один автомобиль;
- при наличных платежах добавляется налог с продаж: 535,68 сома + (535,68 сома х 2 процента НСП) = 546,39 сома в год.
Что значит лимит ответственности пассажира
Это сумма, которую в случае аварии выплатит пассажиру страховая компания.
За что несет ответственность страховая компания
Вместо водителя (такси, автобуса, микроавтобуса) страховая компания несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потерпевшего. Он включает материальное выражение вреда, связанного с его смертью, травмой или заболеванием, хищением или пропажей багажа и вещей пассажира (ручная кладь).
Выгодно ли водителю платить за страховку
Безусловно. Если случится авария, водитель все равно будет возмещать пассажирам ущерб. Иногда сумма может быть даже больше, чем предусмотрено в страховой премии. Если речь о пассажирском бусике, то у водителя просто не может оказаться таких огромных сумм. Страховка стоит гораздо меньше, чем надо возмещать ущерб.
Если посадочных мест в бусике 16, а пассажиров больше
Страховая компания оформит страховку только по количеству посадочных мест в транспорте. Но это не значит, что водитель должен возить только 16 человек, а не больше. Просто в случае аварии страховщик возместит ущерб только 16 пассажирам. Остальную сумму водитель выплатит из своего кармана.
А если сумма ущерба более 310 тысяч?
Страховая компания может выплатить только установленный лимит ответственности. Если ущерб будет 500 тысяч сомов, то страховая компания уплатит пассажиру 310 тысяч сомов, а недостающую сумму придется платить водителю.
Надо ли перевозчикам брать новый полис, когда введут ОСАГО
Им надо будет брать два полиса. Страхование ответственности перед пассажирами и ОСАГО — два разных вида страхования. В первом случае водитель страхует свою ответственность перед теми, кто находится в транспортном средстве. Во втором — перед третьими лицами за причинение вреда им или их имуществу.