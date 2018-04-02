Зачем маршруткам страховка и как ее получить

Сегодня в Бишкеке транспортный коллапс. Водители пассажирских микроавтобусов протестуют против введения штрафов за отсутствие страховки.

Председатель правления Национальной страховой компании (НСК) Энвер Хавазов рассказал ИА «24.kg», зачем водителям бусов нужна страховка и почему им придется покупать два страховых полиса.

1 Когда ввели новый закон Закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами не новый. Его приняли 4 августа 2008 года.

2 Когда установили тариф на страхование Постановление правительства «Об утверждении страховых тарифов и размеров страховых сумм (лимиты ответственности) обязательного страхования гражданской ответственности» приняли в 2010 году. В документе обозначены тарифы для всех четырех видов обязательного страхования гражданской ответственности:



- работодателя - за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;



- перевозчика опасных грузов;



- организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты;



- перевозчика перед пассажирами.

3 Почему штрафовать начали только сейчас Не было административной ответственности за отсутствие страховки. В декабре 2017 года правительство внесло изменения в постановление об утверждении Правил дорожного движения и Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. В документе появился пункт об обязательном наличии страховки. За ее отсутствие предусмотрен штраф.

4 Как получить страховку Водитель приезжает в любую страховую компанию. У него должны быть:



- водительское удостоверение;



- техпаспорт на автомобиль;



- паспорт.



На основании этих документов ему оформляют страховку. Страховая компания и ее представители должны выдать:



- полис(договор) страхования;



- правила страхования;



- квитанцию об уплате страховой премии (платы за страхование).

5 Различаются ли цены у страховых компаний Нет. Постановлением правительства предусмотрены тарифы, одинаковые для всех страховых компаний, имеющих соответствующие лицензии. То есть окончательные цифры в бумагах должны быть одинаковыми, где бы ни приобретался полис(договор) страхования.

6 Водители говорят, что страховка слишком дорогая Это не так. Стоимость полиса(договора) страхования для каждого отдельно взятого «оператора пассажирских перевозок» рассчитывается по тарифной сетке. Она зависит от типа транспортного средства.

7 Как подсчитать, сколько будет стоить страховка Базовый страховой тариф - 0,045 процента от суммы возмещения ущерба. Коэффициенты по типу транспортного средства:



- легковые автомобили, автобусы, микроавтобусы - 1,2;



- троллейбусы - 0,5.



Коэффициенты по типу перевозок:



- внутригородские - 0,8;



- междугородние и международные - 1,2.



Налог с продаж - 2 процента.



Лимит ответственности за каждого пассажира предусмотрен в размере 310 тысяч сомов. В том числе 300 тысяч сомов - жизнь(здоровье), 10 тысяч сомов - груз(багаж).



Пример расчета для легкового 4-местного автомобиля(такси), осуществляющего внутригородские поездки.



- (310000 сомов х 0,045 процента х 1,2×0,8) х 4 места = 535,68 сома на один автомобиль;



- при наличных платежах добавляется налог с продаж: 535,68 сома + (535,68 сома х 2 процента НСП) = 546,39 сома в год.

8 Что значит лимит ответственности пассажира Это сумма, которую в случае аварии выплатит пассажиру страховая компания.

9 За что несет ответственность страховая компания Вместо водителя (такси, автобуса, микроавтобуса) страховая компания несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потерпевшего. Он включает материальное выражение вреда, связанного с его смертью, травмой или заболеванием, хищением или пропажей багажа и вещей пассажира (ручная кладь).

10 Выгодно ли водителю платить за страховку Безусловно. Если случится авария, водитель все равно будет возмещать пассажирам ущерб. Иногда сумма может быть даже больше, чем предусмотрено в страховой премии. Если речь о пассажирском бусике, то у водителя просто не может оказаться таких огромных сумм. Страховка стоит гораздо меньше, чем надо возмещать ущерб.

11 Если посадочных мест в бусике 16, а пассажиров больше Страховая компания оформит страховку только по количеству посадочных мест в транспорте. Но это не значит, что водитель должен возить только 16 человек, а не больше. Просто в случае аварии страховщик возместит ущерб только 16 пассажирам. Остальную сумму водитель выплатит из своего кармана.

12 А если сумма ущерба более 310 тысяч? Страховая компания может выплатить только установленный лимит ответственности. Если ущерб будет 500 тысяч сомов, то страховая компания уплатит пассажиру 310 тысяч сомов, а недостающую сумму придется платить водителю.