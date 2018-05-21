Уволить главу лесхоза. Чиновники назвали причину, по которой «бунтуют» лесники

Лесники требуют отстранить от должности директора Кызыл-Ункурского лесного хозяйства Каныбека Чойтоева за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства прокомментировали видео встречи главы ведомства Абдыкалыка Рустамова с сотрудниками лесхоза.

«Лесники не бунтуют, а требуют отстранить от должности директора Кызыл-Ункурского лесного хозяйства Каныбека Чойтоева. Вопрос его отстранения руководство ГАООСиЛХ рассмотрит и примет решение на этой неделе», — отмечают в агентстве.

Чиновники считают, что недовольство лесников не связано с предстоящей оптимизацией штатной численности и сокращением количества лесных хозяйств Кыргызстана.