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Общество

На озеленение Нарынской области выделено более 20 тысяч саженцев

На озеленение Нарынской области выделено более 20 тысяч саженцев. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По ее данным, в регионе пять лесных хозяйств, один государственный природный парк, два государственных природных заповедника, общая площадь которых составляет 493 тысячи гектаров.

Кроме того, в Нарынской области расположены 22 питомника общей площадью более 24 гектаров. В них выращиваются 1 миллион 700 тысяч саженцев более 20 видов лесных и плодовых культур. В период весенних полевых работ на территории государственного лесного фонда посажены 224 тысячи саженцев тянь-шаньской ели.

«Для озеленения и благоустройства региона, а также детских учреждений и садиков Нарынским территориальным управлением ГАООСиЛХ выделено более 20 тысяч саженцев древесных и кустарных пород», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166976/
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