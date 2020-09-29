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О некоторых вопросах организации деятельности лесных хозяйств

Постановление Правительства КР от 18 сентября 2020 года № 494

О некоторых вопросах организации деятельности лесных хозяйств Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

В целях оптимизации деятельности лесных хозяйств и восстановления прежнего статуса учреждений Балыкчинского и Кочкор-Атинского лесных хозяйств, в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Реорганизовать:

1) Учреждение «Тонское лесное хозяйство Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» путем выделения учреждения «Балыкчинское лесное хозяйство Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» в пределах утвержденной штатной численности;

2) Учреждение «Тоскоол-Атинское лесное хозяйство Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» путем выделения учреждения «Кочкор-Атинское лесное хозяйство Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» в пределах утвержденной штатной численности.

2. Установить, что:

1) Учреждение «Балыкчинское лесное хозяйство Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» является правопреемником Учреждения «Тонское лесное хозяйство Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики», в соответствии с разделительным балансом;

2) Учреждение «Кочкор-Атинское лесное хозяйство Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики» является правопреемником Учреждения «Тоскоол-Атинское лесное хозяйство Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики», в соответствии с разделительным балансом.

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об оптимизации штатной численности государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики» от 7 мая 2018 года № 227 следующее изменение:

— в пункте 6 цифры «39» заменить цифрами «41».

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О некоторых вопросах организации деятельности Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики"от 31 декабря 2018 года
№ 651 следующее изменение:

— абзацы 6 и 7 пункта 1 признать утратившими силу.

5. Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики:

— в двухмесячный срок утвердить положения и разделительные балансы реорганизуемых учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

— принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении cеми дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/166823/
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