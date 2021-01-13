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Происшествия

Более 7 миллионов сомов ущерба нанесли государству чиновники ГАООСиЛХ

Чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства нанесли бюджету Кыргызстана ущерб на сумму более 7 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что при проверке госагентства был выявлен ряд нарушений.

«Установлено, что с 2018 по 2020 год ответственные должностные лица ведомства в нарушение требований законодательства об охране окружающей среды при выдаче физическим и юридическим лицам специальных разрешений не в полной мере взыскивали установленные законодательством ставки платы за сбор лекарственных растений, которые в последующем вывозились в другие страны. В результате незаконных действий должностных лиц ГАООСиЛХ государству причинен ущерб в размере 7 миллионов 290 тысяч 366 сомов», — сказали в прокуратуре.

По факту злоупотребления должностным положением возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/179864/
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