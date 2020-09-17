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Общество

В Кыргызстане задумались, как оценивать убытки лесным системам

В Кыргызстане примерно треть лесов — 277 тысяч гектаров расположены вне территорий Государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) предлагает установить порядок возмещения убытков при их использовании в случаях, не связанных с ведением лесного хозяйства. Соответствующий проект постановления правительства ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, это полноценные лесные экосистемы, практически достигшие возраста спелости (более сотни лет). Иногда главной, лесообразующей породой в них являются особо ценные древесные породы (арча, орех). 

В Кыргызстане всего 5,61 процента территории покрыто лесами. «Несмотря на то что леса занимают небольшую площадь, они имеют важное экологическое значение не только в масштабе страны, но и на региональном уровне», — отметили в ведомстве.

Кроме того, предлагается уточнить в документе понятие убытков и потерь лесохозяйственного производства. В документе также указаны составляющие, по которым проводится оценка стоимости. «Необходимо разделение на убытки, потери или упущенную выгоду, так как при изъятии, трансформации земель или ведении деятельности, не связанной с целевым назначением, возмещение разделяется и направляется в республиканский и местные бюджеты», — добавили в ГАООСиЛХ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165426/
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