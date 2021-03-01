Порядок ведения кадастра особо охраняемых территорий разработал Гослесхоз

Порядок ведения государственного кадастра особо охраняемых природных территорий КР разработало государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Проект постановления правительства об его утверждении ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, целью документа является накопление и системный свод документационной информации об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), обеспечение ею органов государственной исполнительной власти, местного самоуправления, министерств и ведомств, государственных и общественных организаций, частных лиц.

«Государственный кадастр ООПТ позволит вести оценки состояния природно-заповедного фонда, определения перспектив развития сети данных территорий, повышения эффективности государственного контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а также учета данных территорий при планировании социально-экономического развития регионов», — отметили в ведомстве.