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Общество

Сотрудники Агентства лесного хозяйства требуют увольнения руководителя ведомства

Сотрудники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства сегодня вышли на митинг. Они требуют увольнения недавно назначенного руководителя ведомства Динары Кутмановой.

«Народ устал от ее произвола. Полтора месяца работаем, коллектив, как в тюрьме. Постоянно не экологией занимаемся, а сбором материалов. По ее словам, никто в коллективе не может работать, всех критикует, ругает. Коллектив запуган, никто не хочет представляться», — рассказал один из участников акции протеста.

Он добавил, что коллектив написал письмо Артему Новикову, Таланту Мамытову, Камчыбеку Ташиеву с просьбой защитить их от произвола руководителя.

Сотрудники ГАООСиЛХ добавляют, что Динара Кутманова каждый раз со сменой власти пытается занять кресло руководителя ведомства.

«В настоящее время на основании различных незаконных приказов Кутмановой в госагентстве царит хаос, усилились притеснения и преследования сотрудников, проработавших много лет», — отмечают участники акции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178174/
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