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Общество

Реализация проекта «Умный город» опять откладывается. Нет нормативной базы

Запускать проект «Безопасный город» в промышленном масштабе пока не будут, потому что для этого нет нормативной базы. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев.

Напомним, проект по фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения запустил теперь уже бывший премьер-министр Сапар Исаков. После его ухода с поста у гражданских активистов появились опасения, что проект заморозят. А сами чиновники стали все чаще вновь говорить о «Безопасном городе». Однако Бакыт Шаршембиев пояснил, что о приостановлении проекта речи не идет. Проект «Безопасный город» — это лишь часть «Умного города». Полностью проект включает не только фиксацию нарушений ПДД, но и систему отслеживания работы коммунальных и спасательных служб, энергетиков, а также правонарушений.

«Безопасный город» в том виде, в каком его презентовали, сейчас есть. Он работает в пилотном режиме. И отменять или приостанавливать пилотный проект не будут. Аналитика, которая нужна была правительству, сейчас ведется.

Нормативной базы для запуска «Безопасного города» пока нет. Весь путь — от фиксации нарушения правил дорожного движения до выставления штрафа водителю — должен быть четко прописан. Должен быть прописан электронный формат работы. Этот момент пока не отработан.

Бакыт Шаршембиев
«Для того чтобы выставлять те же штрафы, не отработаны регламенты и положения. Это важный момент. Сейчас мы начали разрабатывать концепцию «Умного города», куда входит и «Безопасный город». Когда проект запускали в пилотном режиме, ничего не было сказано про то, когда его запустят в промышленном масштабе, когда будут тендер, техзадание, технико-экономическое обоснование. Этого просто нет. Сейчас мы и работаем в этом направлении. Обсуждается модель инвестиционного проекта», — подчеркнул Бакыт Шаршембиев.

При этом он пообещал, что документацию примут в течение одного-двух месяцев. Бакыт Шаршембиев рассказал, что первые выводы из пилотного проекта есть. Например, власти уже точно знают, какие из установленных на перекрестках камер работают лучше.

«Мы знаем, что проект нужно запустить быстро. Поэтому мы не сидим, не ждем и ничего не останавливаем. Но при этом мы не будем делать поспешных выводов и давать поспешных обещаний», — заключил глава Госкомсвязи.
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