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Общество

Помилование Текебаева. В комиссии утверждают, что рассмотрят письмо омбудсмена

В комиссии по вопросам помилования при президенте утверждают, что все же рассмотрят письмо омбудсмена. Так гласит закон. Отметим, Кубат Оторбаев обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой проявить акт доброй воли в отношении экс-депутата парламента Омурбека Текебаева, отбывающего наказание в ИК №47. Об этом ИА «24.kg» заявил ответственный секретарь комиссии Кырккелди Кыдырбаев.

По его словам, комиссия обязана рассмотреть обращение о помиловании, если оно не противоречит воле самого заключенного. Об этом же ИА «24.kg» говорил и доктор юридических наук Канатбек Азиз. Ранее в комиссии заявляли, что рассматривать письмо Кубата Оторбаева не будут, поскольку оно не от самого Омурбека Текебаева. В аппарате омбудсмена ИА «24.kg» сказали, что пока никакого ответа от комиссии не получали. Согласно процедуре, на рассмотрение обращений такого рода отводится 14 рабочих дней.

Ранее адвокаты Омурбека Текебаева заявили, что он требует пересмотра уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. На следующей неделе они уже подадут документы в суд.

Сам Омурбек Текебаев прошение о помиловании писать не намерен. Однако обращение акыйкатчи поддерживает и благодарен ему.
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