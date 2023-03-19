Как правильно держать орозо. Ответы на самые часто задаваемые вопросы

В ночь на 23 марта начинается орозо — одно из самых важных для мусульманина испытаний его веры. В священный месяц Рамазан ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не произносить бранных слов, а направить свои силы на благие дела.

Как известно, от поста освобождаются беременные и кормящие женщины, путники и больные. Но им тоже советуют при первой же возможности наверстать упущенное и держать орозо. Например, путник может сделать это по возвращении домой, а больной человек — после выздоровления.

Могут не держать орозо и пожилые люди по состоянию здоровья или по каким-то другим причинам. «Вместо этого они могут каждый день кормить на свои средства одного человека до 30 верующих. На каждого придется потратить примерно 125 сомов», — уточнили в ДУМК.

Детям рекомендуется держать орозо, начиная с возраста 14-15 лет.

24.kg подготовило ответы на самые распространенные вопросы о том, как правильно вести себя во время Рамазана и не навредить своему здоровью.

1 Надо ли готовить организм к посту? Да. Медики советуют заранее готовить организм к посту, чтобы мусульманин, нарушая биологические ритмы, мог без вреда для здоровья перестроиться с дневного приема пищи на ночной. «Орозо не является голоданием. Мы переносим прием пищи на другое время. Суточные биоритмы имеют определенную подчиненность. Поэтому было бы хорошо, если бы люди заранее начали перестраиваться», — отмечают врачи.

2 Можно ли купаться до момента разговения? «Да, можно принять душ, купаться в бассейне, но только с целью охлаждения. Однако лучше предпочесть душ, потому что в бассейне или озере вода может попасть в рот», — объясняют в муфтияте.

3 Надо ли брать отпуск? Некоторые верующие во время поста предпочитают брать отпуск и проводить его дома. Не противоречит ли это канонам религии? Священнослужители отмечают: если у человека есть возможность временно приостановить свою работу, в этом ничего плохого нет. «При этом верующий не должен манипулировать окружающими, требуя отправить его в отпуск, так как он держит пост», — предупреждают в ДУМК.

4 Можно ли поехать за границу? Если на время орозо выпал отпуск и хочется отправиться на отдых за границу, то это не запрещено. Также как и командировки. Пост не является препятствием для поездки. Но мусульманам стоит помнить, что Рамазан — это не просто пост, а месяц воздержания для глаз и ушей в том числе.

5 Какие болезни могут обостриться во время орозо? Медики советуют пациентам с проблемами желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих путей, печени воздержаться от поста. «Это касается людей, страдающих желчекаменной болезнью, язвой желудка, двенадцатиперстной кишки, сахарным диабетом, хроническим поражением печени», — говорят врачи.

6 В Рамазан на ифтар иногда приглашают на тои... «На тои ходить нежелательно. Пригласив постившегося на праздник, вы ставите его в неудобное положение. А тои, свадьбы во время Рамазана лучше не проводить и отложить на месяц», — советуют в муфтияте. Любителям пышных мероприятий священнослужители предлагают организовывать ифтары в детских домах, домах престарелых и других местах.

7 Как справится с жаждой? В жаркую погоду держать пост действительно трудно, мучает жажда. Медики советуют во время ифтара и сухура не употреблять соленое и пить больше жидкости. И разговение начинать с фруктов и воды или несладких напитков. «Всем известно, что вечерний прием пищи нежелателен, поэтому во время разговения постарайтесь начать еду с фруктов. И по религии это предусматривает удобство для организма. Например, чуть поел и пошел молиться, а потом уже можно приступить к более основательной пище», — советуют в муфтияте. После утреннего приема пищи священнослужители советуют не ложиться вновь спать, а заняться повседневными делами, закончить их до наступления сильного голода или жажды. «Днем, чтобы жажда сильно не мучила, надо меньше двигаться и находиться в прохладном месте», — напутствуют врачи.