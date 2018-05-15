Учителя порой не могут грамотно написать заявление о приеме на работу

Молодые кадры жалуются на пожилых учителей, которые не уходят на пенсию и не освобождают им места, в то время как старшее поколение критикует молодежь за недостаточный уровень образования. Об этом сказано в докладе «Социальное положение и статус школьных учителей в КР», опубликованном ОО «Булан институт».
Согласно исследованию, лишь 20 процентов учителей — молодые кадры. Учителя-пенсионеры в большей степени нужны школе в качестве наставников, чтобы помогать молодым, делиться с ними опытом. Однако в некоторых школах бывают случаи, когда пожилые отказываются уступать молодым дорогу. «Если бы размер пенсий был больше 10 тысяч сомов, пожилые не стремились бы работать», — говорится в докладе.
Законодательство Кыргызстана не запрещает учителям работать после выхода на пенсию. Если в советское время работающим пенсионерам платили лишь 50 процентов зарплаты, то сейчас таких ограничений нет. Принудительно увольнять пенсионеров не могут.
«В настоящее время в аккредитации нуждаются не школы, а скорее учебные заведения по подготовке педагогических кадров», — считают авторы исследования.
Также отмечено, что с каждым годом сокращается число учителей-мужчин. В некоторых школах этот показатель составляет лишь 10 процентов, в других – 30 процентов.