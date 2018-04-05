6 апреля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.00-17.00 — переулок Чатыркульский, улицы Белорусская, Короткая, Дэн Сяопина, жилмассивы « Учкун», « Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Репина, Ак-Марал, Валдайская), село Чон-Арык (улицы Северная, Семетей, район ВДНХ и СЭЗ «Бишкек»);

10.00-12.30 — улицы Менделеева, Алма-Атинская (район «Нижний Токольдош»).

В Чуйской области:

9.00–17.00 — парк Ала-Арча (альплагерь), села Кашка-Суу, Байтик, Восток (улицы Озерная, Ленина, Заречная), Пригородное, Васильевка (улицы Комсомольская, Верхняя, Солто-Ата), Ленинское (переулок Южный, улица Алма-Атинская), Беш-Кунгей, Аламудун (улицы Алма-Атинская, Заречная, Чапаева), Лебединовка (улицы Комсомольская, Сельская, Мичурина), Малиновка (улицы Малиновая, Подгорная), Байтик (улица Сейтек), Сокулук (улицы Интернациональная, Кайназаровой), Гавриловка (улицы Тургенева, Южная, Фрунзе), Ак-Суу (улица Жданова), Беловодское (улицы Крупской, Ломоносова, Ленинградская, Железнодорожная, Проездная, Набережная, Маркса, Огородная, Некрасова, Новоленинская), Беш-Курюк, Назар, Сретенка (улица Восточная), город Кант (улицы Парковая, Иманкулова, Кирова, Ворошилова, Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Молодежная, Молдо, Некрасова, Микояна, Полевая, Ленинградская, Центральная, Щорса, Орджоникидзе, Буслаева, Октябрьская, МПС), Милянфан;

Восток (улицы Озерная, Ленина, Заречная), Пригородное, Васильевка (улицы Комсомольская, Верхняя, Солто-Ата), Ленинское (переулок Южный, улица Алма-Атинская), Беш-Кунгей, Аламудун (улицы Алма-Атинская, Заречная, Чапаева), Лебединовка (улицы Комсомольская, Сельская, Мичурина), Малиновка (улицы Малиновая, Подгорная), Байтик (улица Сейтек), Сокулук (улицы Интернациональная, Кайназаровой), Гавриловка (улицы Тургенева, Южная, Фрунзе), Ак-Суу (улица Жданова), Беловодское (улицы Крупской, Ломоносова, Ленинградская, Железнодорожная, Проездная, Набережная, Маркса, Огородная, Некрасова, Новоленинская), Беш-Курюк, Назар, Сретенка (улица Восточная), город Кант (улицы Парковая, Иманкулова, Кирова, Ворошилова, Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Молодежная, Молдо, Некрасова, Микояна, Полевая, Ленинградская, Центральная, Щорса, Орджоникидзе, Буслаева, Октябрьская, МПС), Милянфан; 8.30–17.00 — села Новопавловка (улицы Свердлова, Кара-Джигач, Кара-Буура, Лавровых, Проектируемая, Степная, Ынтымак, Дуйшембиева, Чон-Арык, Айколь, Манаса, Азия-Ордо, жилмассив «Алтын-Ордо»), Военно-Антоновка (улицы Ленина, Ала-Арчинская, Красноармейская, Фрунзе, Пушкина), Джаны-Джер (улицы Кирова, Шопокова), Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Южная, Новая), город Кара-Балта (улицы Почтовая, Садовая, Центральная);

10.00–13.00 — село Шамши.

В Иссык-Кульской области:

9.00–17.00 — села Ой-Тал, Кичи Орукту, Ой-Булак, Тюп, Кутургу, Шаты, Кызыл-Орук;

9.00–12.00 — город Каракол (улицы Масалиева, Третьякевича, микрорайон «Кашка-Суу»).

В Ошской области: