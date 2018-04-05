Макароны помогают худеть. Исследование ученых, которого мы все ждали

Употребление макаронных изделий может влиять на похудение. Таким выводом поделились канадские медики, сообщило издание EurekaAlert.

Ученые провели метаанализ 30 исследований, в которых принимали участие больше двух тысяч человек, получавших большую часть углеводов из макарон.

В отличие от большинства «очищенных» углеводов, которые быстро всасываются в кровь, макароны из твердых сортов пшеницы имеют низкий гликемический индекс, что способствует относительно безопасному повышению уровня сахара в крови.

То есть употребление пасты не влияет на увеличение веса, а при сбалансированном питании даже позволяет похудеть.

«Мы можем с уверенностью сказать, что макаронные изделия не оказывают неблагоприятного воздействия на вес тела, когда вы их едите с другими здоровыми продуктами, имеющими низкий гликемический индекс. В таком случае, как показало исследование, человек может и потерять в весе «на углеводах». Поэтому — вопреки всем сомнениям — макароны, возможно, стоит считать частью здоровой диеты», — говорит доктор Джон Сивенпипер.

Он пояснил, что несколько тысяч человек, принявших участие в исследовании, употребляли около трех порций пасты (размер каждой — половина чашки среднего объема) в неделю.

В течение 12 недель наблюдений за добровольцами специалисты зафиксировали потерю в среднем 0,5 килограмма веса. При этом никакого неблагоприятного воздействия на организм зафиксировано не было.

В январе 2018 года американские исследователи заявили о создании препарата, который блокирует белок NNMT, замедляющий обмен веществ у полных людей, что позволяет сбросить лишний вес без жестких диет.