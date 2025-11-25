08:35
Экономика

Кыргызстан остается в десятке крупнейших импортеров российских макарон

Кыргызстан остается в десятке крупнейших импортеров российских макарон. Об этом свидетельствуют данные Федерального центра развития экспорта продукции АПК РФ (Агроэкспорт).

Отмечается, что за 9 месяцев 2025 года Россия экспортировала более 100 тысяч тонн макаронных изделий на $154 миллиона. Это на 21 процент больше аналогичного прошлогоднего периода.

Крупнейшими импортерами макаронных изделий традиционно являются страны ближнего зарубежья. В десятке — Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, а также Монголия.

«Макароны и лапша входят в число базовых продуктов питания как на территории постсоветского пространства, так и во многих странах дальнего зарубежья. Этот фактор, а также высокое насыщение российского рынка, наличие в стране современных производств и регулярное обновление ассортимента формируют экспортные возможности для отечественной продукции», — отметил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.
