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Общество
Сюжет: Полезные советы

Как правильно питаться во время карантина. Советы диетолога

С введением в стране карантина и в некоторых городах и районах режима чрезвычайного положения многие кыргызстанцы перешли на удаленный режим работы и теперь большинство времени проводят на кухне, а не в стенах офиса.

Правильно питаются дома далеко не все: частые перекусы, сладкое, кофе, доставка готовой и довольно жирной пищи — соблазнов немало. 24.kg побеседовало с диетологом Миланой Дамировой, которая рассказала, как не навредить своему здоровью, сидя в изоляции.

1
Соблюдать режим дня

Многие люди стали спать до обеда, а засыпать за полночь — это главная ошибка. Отсюда смещается время приемов пищи, аппетит совсем другой.

Нарушение на гормональном фоне косвенно влияет на вес человека.

В идеале необходимо готовиться ко сну с 22.00 до 23.00. Поскольку мелатонин, который вырабатывается с 23.00 до 01.00, важен для регуляции обменных процессов и влияет на гормоны щитовидной железы.

2
Вода — всему голова

Диетологи призывают граждан в день выпивать до двух литров чистой воды — это примерно восемь стандартных стаканов. Вода улучшает пищеварение, придает коже сияющий оттенок и дарит много энергии. Норму воды необходимо выпить до 17.00.

Сигнал жажды и сигнал голода — одинаковые.

Милана Дамирова

Поэтому, когда вам захотелось есть, попробуйте выпить воды. Через 15 минут можно повторить действие.

3
Перекусы и пищевой мусор

Сейчас нужно исключить из рациона всяческий пищевой мусор. Безобидное печенье с чаем может иметь последствия. Человек может не есть весь день, но перекусывать ежечасно, что и приводит к ожирению.

Подходящий на сегодня режим употребления пищи примерно такой: завтрак — 8.30, обед — 12.00-12.30, небольшой перекус в 16.00 и ужин не позднее 19.00.

4
Готовьте еду сами

Ни для кого не секрет, что в покупной (готовой) еде содержатся нежелательные для организма продукты — в основном это усилители вкуса. С ними в наш организм поступает много токсинов. Старайтесь ежедневно употреблять фрукты, замороженные ягоды, овощи и зелень.

Овощи и фрукты богаты клетчаткой, которая снижает уровень холестерина и усваивается кишечником медленно.

Милана Дамирова

Не стоит забывать и о животных белках. Свежее мясо и рыбу более уместно употреблять в обеденное время. На гарнир лучше всего готовить салаты. «Исключите из подачи к блюдам пюре, макароны, рис — это тяжелые продукты», — советует диетолог Милана Дамирова.

5
Будьте в движении

В день можно уделять по 30 минут физическим упражнениям. В сидячем образе жизни страдают с основном спина и шея. Для того чтобы их размять, достаточно отвлечься от компьютера и сделать элементарную зарядку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149744/
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