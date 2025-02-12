Фитнес-блогер съел 1 тысячу куриных яиц и рассказал, что изменилось в его теле

Фитнес-блогер Джозеф Эверетт, живущий в Японии, решил провести эксперимент и съесть тысячу яиц в течение месяца, чтобы проверить утверждение бодибилдеров о том, что такая диета так же эффективна для наращивания мышечной массы, как инъекции стероидов. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото Daily Mail. Фитнес-блогер Джозеф Эверетт съел 1 тысячу куриных яиц и рассказал, что изменилось в его теле

Кроме диеты, которая включала в себя омлеты, смузи и ужины из сырых яиц и риса, Джозеф Эверетт занимался по программе, ориентированной на поднятие больших весов.

Перед началом эксперимента он измерил свой начальный вес и результаты четырех упражнений — подъема штанги, становой тяги, приседаний и жима лежа. До и после месяца также сдавал анализы крови, чтобы оценить другие аспекты своего здоровья, такие как выработка тестостерона и уровень холестерина.

За месяц фитнес-блогер набрал 6 килограммов мышечной массы. К концу эксперимента максимальный вес, с которым он мог работать, стал выше на 20 килограммов.

Анализ крови не выявил заметного повышения уровня «плохого» холестерина, но при этом зафиксирован скачок уровня «хорошего» холестерина, который, как говорят, помогает удалить «плохой» из крови. Более того, результаты также показали снижение уровня опасного типа жиров в крови, которые повышают риски инсультов и сердечных приступов.

Джозеф Эверетт отметил, что не является профессиональным атлетом, но ходит в зал для поддержания формы.

Он дополнял свои 30 яиц в день чашкой риса, порцией говядины, небольшим количеством йогурта, фруктами и медом, а иногда и протеиновым батончиком. Это эквивалентно потреблению от 3 тысяч 300 до 3 тысяч 700 калорий в день, что намного превышает 2 тысячи 500 калорий, обычно рекомендуемых для мужчин.

«Тридцать яиц дают мне 190 граммов белка, мою суточную норму витамина А, 120 процентов моего витамина D, тонны витаминов группы В. Можно утверждать, что они так или иначе способствуют росту мышц», — сказал фитнес-блогер.

По словам Джозефа Эверетта, через девять дней он начал чувствовать изменения: у него было больше сил, энергии и выросло либидо. Правда, мужчина уточнил, что на 20-й день из-за большого количества сырых яиц у него начались запоры, но, как только он начал есть вареные, все пришло в норму.