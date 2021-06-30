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Общество

Ученые разработали прибор для похудения, который блокирует челюсти человека

Ученые из Великобритании совместно с университетом Отаго в Новой Зеландии изобрели новый прибор для похудения, который блокирует челюсти человека, сообщает журнал New Atlas.

Миниатюрный металлический аппарат устанавливается на верхние и нижние зубы с помощью специальных болтов. Верхняя и нижняя части прибора включают мощные магниты, которые и не дают разжать челюсть больше чем на два миллиметра, ограничивая рацион жидкими продуктами. Участники испытаний прибора за две недели потеряли почти 7 килограммов.

из twitter.com / otago
Фото из twitter.com / otago

Устройство под названием DentalSlim вставляется на первые коренные зубы при помощи ортодонтического цемента. Оно не мешает дыханию или речи, однако позволяет человеку придерживаться диеты.

В исследовании, результаты которого опубликованы в British Dental Journal, принимали участие семь добровольцев. Они носили устройство в течение двух недель.

Устройство было задумано с целью замены способа похудения, применяемого в 1980-х годах. Тогда пациенту с ожирением хирургическим путем закрывали челюсти, что в некоторых случаях приводило к удушью при рвоте. Сегодня прибор поставляется со специальным инструментом для его разблокировки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199423/
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