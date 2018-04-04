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Общество

Бизнесмены в Кыргызстане просят прописать порядок страхования

Бизнес просит правительство подробно прописать все условия и порядок страхования. Об этом на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям сообщил директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, страховой рынок не знает, как разграничивать выплаты по страхованию ответственности перевозчиков перед пассажирами.

«По полису возмещается 18 гражданам, но мы знаем, что их бывает больше. Поэтому страховые компании просто не знают, кому возмещать. Мы предлагаем уполномочить Госфиннадзор разработать предложения, чтобы там все было подробно прописано о порядке страхования. Если мы не доработаем это, то не продвинемся к ОСАГО», — сказал он.

Представитель Ассоциации страховщиков добавил, что в пяти компаниях 5,5 тысячи маршрутных такси застраховались, поэтому паники не должно быть.
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