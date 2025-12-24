11:48
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

Кабмин предлагает ввести новые сборы для актуариев и страховых брокеров

Кабинет министров опубликовал для общественного обсуждения проект постановления, которым предлагается установить размеры сборов за регистрацию, перерегистрацию и ежегодное ведение Единого государственного реестра актуариев и страховых брокеров.

Документ разработан в рамках реализации Закона «О страховании и страховой деятельности» и Кодекса о неналоговых доходах.

Согласно проекту, предлагаются следующие размеры сборов:

1. Разовый сбор за регистрацию и перерегистрацию:

– для актуариев — 10 расчетных показателей, то есть 1 тысяча сомов;
– для страховых брокеров — 10 расчетных показателей, то есть 1 тысяча сомов.

2. Ежегодный сбор за ведение реестра:

– для актуариев — 1 тысяча сомов;
– для страховых брокеров — 1 тысяча сомов.

В проект также включен Порядок ведения Единого государственного реестра актуариев и страховых брокеров, который будет применяться после утверждения документа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355764/
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
Исламское страхование ближе: старт партнерства СК «Кыргызстан» и «Элдик Банка»
Полис сохраняется за новым владельцем: кабмин изменил правила страхования жилья
Кабмин ужесточил требования к страховым компаниям и брокерам
В 2024 году страховые компании Кыргызстана заключили 1,7 миллиона договоров
Авиакатастрофа в Актау. МИД России проинформировал о страховых выплатах
Доходы страховых компаний Кыргызстана достигли 4,6 миллиарда сомов
Два процента на медицину. Как в Кыргызстане хотят изменить оплату за здоровье
Вмененное и аннуитетное страхование инициирует Минэкономики: что это и зачем
Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Государство возместило ущерб школе и детскому саду после пожаров
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят признавать смену имени и&nbsp;фамилии, оформленную за&nbsp;рубежом В Кыргызстане хотят признавать смену имени и фамилии, оформленную за рубежом
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
В&nbsp;Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 декабря В Бишкеке ожидается небольшое потепление. Прогноз погоды на 22-24 декабря
В&nbsp;Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с&nbsp;эстакадным мостом В Бишкеке дан старт строительству восточной объездной дороги с эстакадным мостом
Бизнес
Beeline зажигает &laquo;Новогодний огонек&raquo; по&nbsp;всей стране Beeline зажигает «Новогодний огонек» по всей стране
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
24 декабря, среда
11:45
Бишкеку в 2026 году выделят 6 миллиардов сомов — Адылбек Касымалиев Бишкеку в 2026 году выделят 6 миллиардов сомов — Адылбе...
11:41
Кабмин предлагает ввести новые сборы для актуариев и страховых брокеров
11:40
Бакыт Торобаев: К 2028 году Кыргызстан не будет импортировать электроэнергию
11:36
В Оше милиция спасла пятилетнюю девочку, оставленную ночью в машине на морозе
11:33
В управлении делами президента Кыргызстана произошли кадровые перестановки