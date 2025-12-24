Кабмин предлагает ввести новые сборы для актуариев и страховых брокеров

Кабинет министров опубликовал для общественного обсуждения проект постановления, которым предлагается установить размеры сборов за регистрацию, перерегистрацию и ежегодное ведение Единого государственного реестра актуариев и страховых брокеров.

Документ разработан в рамках реализации Закона «О страховании и страховой деятельности» и Кодекса о неналоговых доходах.

Согласно проекту, предлагаются следующие размеры сборов:

1. Разовый сбор за регистрацию и перерегистрацию:

– для актуариев — 10 расчетных показателей, то есть 1 тысяча сомов;

– для страховых брокеров — 10 расчетных показателей, то есть 1 тысяча сомов.

2. Ежегодный сбор за ведение реестра:

– для актуариев — 1 тысяча сомов;

– для страховых брокеров — 1 тысяча сомов.

В проект также включен Порядок ведения Единого государственного реестра актуариев и страховых брокеров, который будет применяться после утверждения документа.