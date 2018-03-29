Недостачу в 2,2 миллиона сомов выявили в Ошском центре по борьбе с туберкулезом

Счетная палата выявила в Ошском областном центре по борьбе с туберкулезом недостачу товарно-материальных ценностей на 2,2 миллиона сомов.

По данным ведомства, аудит проводится за 2017 год. Установлены факты закупки товарно-материальных ценностей, работ и услуг без соблюдения процедур, установленных Законом КР «О госзакупках». А при ведении бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности были использованы недостоверные данные, что привело к недостаче.

Материалы аудита будут переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

В настоящее время проверка продолжается.