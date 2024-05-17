Институт сейсмостойкого строительства покупает вибростенд. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, госучреждение объявило конкурс на приобретение услуг по строительству двухэтажного вибростенда для проведения испытаний строительных конструкций, фасадных систем, стен и перегородок на своей территории.

На эти цели планируется потратить 8 миллионов 315 тысяч 359 сомов.

Отмечается, что работы должны производиться в точном соответствии с техническим заданием, разработанным рабочим проектом ОАО «Промпроект», строительными нормами и правилами, действующими на территории КР.

Работа считается завершенной после установки вибромашины к стенду и запуску.