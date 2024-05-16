В Британии создали электромагнитные ружья для стрельбы по электросамокатчикам

В Англии появятся электромагнитные пушки против электросамокатов. Об этом сообщает газета Daily Mail.



По ее данным, британская полиция может получить новые электромагнитные ружья для борьбы с преступлениями, совершаемыми на электровелосипедах и электросамокатах. Согласно сообщению, это устройство, разрабатываемое Лабораторией оборонной науки и техники Министерства обороны Великобритании (Dstl), может стать доступным для полицейских уже в ближайшие месяцы.

Электромагнитное ружье будет походить на оборудование из фильма «Охотники за привидениями» и включать в себя рюкзак. Оно создает иллюзию перегрева у электродвигателей, заставляя их автоматически отключаться. По словам разработчиков, это оружие может быть эффективным средством для принудительной остановки автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Кроме того, устройство Dstl может остановить и электрические машины, такие как Tesla, Chevrolet, BMW или Kia. К 2024 году все эти электродвигатели будут оснащены встроенной системой безопасности, которая отключается при перегреве.

В последнее время электрические самокаты и велосипеды были замешаны в тысячах преступлений по всей Великобритании. Благодаря своей высокой скорости и маневренности они позволяют преступникам быстро совершать правонарушения и скрываться, например, выезжая на тротуар, чтобы ограбить пешехода. Эти новые электромагнитные ружья могут помочь британской полиции более эффективно бороться с подобными преступлениями.