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Власть

Финансовые нарушения на более 470 миллионов сомов выявили в Минсельхозе

Счетная палата представила отчет об итогах аудита в Министерстве сельского хозяйства, его структурных и территориальных органах за 2021-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в результате аудита установлено финансовых нарушений и недостатков на сумму 472 миллиона 357 тысяч 200 сомов, в том числе:

  • нарушения и недостатки при расходовании средств — 60 миллионов 147,1 тысячи сомов;
  • дополнительные доходы бюджета — 943,8 тысяч сомов;
  • дополнительные доходы Социального фонда — 760 тысяч сомов;
  • непринятие мер по осуществлению контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, начисления и уплаты пеней и штрафов по ним — 76 миллионов 19,5 тысячи сомов;
  • нерационально использованные средства — 289 миллионов 485,6 тысячи сомов.

«Материалы встречного аудита в Фонде государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций относительно вопроса реализации и распределения семян сельскохозяйственных культур и удобрений потребителям за 2022-2023 годы, где установлены потери бюджетных средств в размере 214 миллионов 397,9 тысячи сомов, будут направлены в МВД для дачи правовой оценки», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287077/
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