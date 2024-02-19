Финансовые нарушения на более 470 миллионов сомов выявили в Минсельхозе

Счетная палата представила отчет об итогах аудита в Министерстве сельского хозяйства, его структурных и территориальных органах за 2021-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в результате аудита установлено финансовых нарушений и недостатков на сумму 472 миллиона 357 тысяч 200 сомов, в том числе:

нарушения и недостатки при расходовании средств — 60 миллионов 147,1 тысячи сомов;

дополнительные доходы бюджета — 943,8 тысяч сомов;

дополнительные доходы Социального фонда — 760 тысяч сомов;

непринятие мер по осуществлению контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, начисления и уплаты пеней и штрафов по ним — 76 миллионов 19,5 тысячи сомов;

нерационально использованные средства — 289 миллионов 485,6 тысячи сомов.

«Материалы встречного аудита в Фонде государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций относительно вопроса реализации и распределения семян сельскохозяйственных культур и удобрений потребителям за 2022-2023 годы, где установлены потери бюджетных средств в размере 214 миллионов 397,9 тысячи сомов, будут направлены в МВД для дачи правовой оценки», — говорится в сообщении.