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Общество

В Канте открыли новое здание Группы семейных врачей

В Канте введено в эксплуатацию новое здание Группы семейных врачей (ГСВ). Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, строительство ГСВ профинансировано по линии Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) на сумму $115 тысяч. На ограждение, благоустройство и озеленение территории из средств местного бюджета выделено 1,5 миллиона сомов, а также куплена машина скорой помощи.

В двухэтажном здании общей площадью 250 квадратных метров имеются 9 врачебных кабинетов, 2 кабинета для медицинских сестер, 1 карантинная, имеются кухня и склад.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул, что одним из примеров плодотворного сотрудничества Кыргызстана и Турции в сфере здравоохранения можно отметить строительство Больницы кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке, которая является центром внедрения достижений и технологий медицинской науки.

«Также с вашей помощью реализуются и другие проекты по улучшению инфраструктуры организаций здравоохранения КР, например строительство Поликлиники кыргызско-турецкой дружбы в Оше», — сказал он.

В Минздраве добавили, что здание ГСВ расположено вдоль дороги и сможет оказывать медицинские услуги жителям всего Иссык-Атинского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294176/
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