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Общество

Серьезные финансовые нарушения нашли в одном из вузов Бишкека

Состоялось совместное заседание в формате видео-конференц-связи коллегии счетных палат России и Кыргызстана. 

В ходе заседания рассмотрен отчет об итогах совместного контрольного мероприятия «Проверка эффективности деятельности государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Кыргызско-Российского Славянского университета Б.Н. Ельцина в части использования бюджетных средств, выделенных в 2020-2022 годах на финансовое обеспечение его деятельности».

По итогам аудита установлено следующее:

• размеры должностных окладов профессорско-преподавательского состава, установленные в штатном расписании КРСУ на 2020 и 2022 годы, не соответствуют размерам, установленным постановлениями правительства КР;

• за 2020-2022 годы университет необоснованно включил в список грантообладателей, финансируемых из республиканского бюджета КР, 675 студентов клинической ординатуры, из них: за 2020-й — 186 человек, 2021-й — 251 и 2022-й — 238. Необоснованно полученная сумма вузом из республиканского бюджета за указанный период составила 26 миллионов 689,5 тысячи сомов;

• завышение объемов работ и цен на строительные работы на сумму 250,7 тысячи сомов;

• в нарушение пункта 16 Положения о формировании и применении тарифов на платные образовательные услуги в КР, утвержденного постановлением правительства от 18 мая 2009 года № 300, КРСУ в себестоимость платных услуг включил судебные издержки в общем размере 303,4 тысячи сомов;

• в нарушение статьи 101 Кодекса о неналоговых доходах арендную плату от ЗАО «Альфа Телеком» за предоставление площади для размещения антенно-фидерного и иного оборудования за 2020-2022 годы на сумму 689,1 тысячи сомов университет не перечислил в бюджет;

• неэффективно использованные бюджетные средства составили 817,2 тысячи сомов;

• остатки сверхнормативных запасов на сумму 1 миллион 237,9 тысячи сомов;

• на земельном участке вуза обнаружено одноэтажное здание, предназначенное для общественного питания. Однако оно не включено в баланс КРСУ, несмотря на то, что находилось в его пользовании. Здание использовалось третьим лицом для коммерческой деятельности без оплаты аренды, что не отражено в финансовой отчетности университета. Не представлены соответствующие документы на права третьего лица на здание, что указывает на нарушение законодательства о бухгалтерском учете.

Кроме того, КРСУ передал стоматологический центр общей площадью 221,2 квадратных метра и оборудование на сумму 18 миллионов 790,5 тысячи сомов без оплаты аренды согласно условиям договора о совместной деятельности. Однако условия этого договора оказались не выгодными для вуза, что привело к неэффективному использованию его финансовых ресурсов и значительному ущербу. Согласно договору, ОсОО Artechiko должно было выплачивать университету 30 процентов от прибыли, однако с 2020 по 2022 год КРСУ получил лишь 101,1 тысячи сомов при общих расходах в размере 3 миллионов 904,3 тысячи сомов.

Материалы переданы в ГКНБ для дачи правовой оценки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292855/
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