До 2023 года в регионах Кыргызстана появится чистая питьевая вода. Об этом сообщил сегодня на совещании по водным проектам глава Государственного агентства архитектуры, строительства и ЖКХ Бактыбек Адбиев.

По его словам, в настоящее время самым важным вопросом является обеспечение населения Кыргызстана чистой питьевой водой. В 2016-2017 годах проводилась процедура ратификации соглашений. С этого года начнется реализация проектов. К 2023-му их надеются завершить.

«Политика по привлечению инвестиций — за Госстроем, а реализация — за местными властями. Однако зачастую мэры городов и акимы не понимают нюансов», — отметил Бактыбек Абдиев.

В Кыргызстане 1 тысяча 860 населенных пунктов, в 430 из них нет чистой питьевой воды или устаревший водопровод.

Бактыбек Абдиев рассказал, что пробем хватает во всей республике. Но самыми проблемными являются села Баткенской, Ошской и Нарынской областей.