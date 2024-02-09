Глава Госстроя: Более 200 незаконных построек выявили по всему Кыргызстану

По итогам прошлого года в стране выявили 224 незаконно построенных объекта. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» сообщил директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

По его словам, 77 объектов — жилые дома. Из них:

в Бишкеке — 38;

Оше — 17;

Ошской области — 6;

Джалал-Абадской области — 7;

Чуйской области — 8;

Нарыне — 1.

Глава Госстроя отметил, что в 2023-м ведомство составило 1 тысячу 49 протоколов о нарушениях и выписало штрафов на 38 миллионов 504 тысячи сомов, из них взыскали 21 миллион.