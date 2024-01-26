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Общество

Кыргызстанцы смогут онлайн проверять законность строящихся объектов

Кыргызстанцы смогут онлайн проверять законность строящихся объектов. Об этом сообщил Госстрой.

В ведомстве отметили, что одним из наиболее острых вопросов, вызывающих резонанс среди населения, является вопрос приобретения собственного жилья в строящихся многоквартирных домах.

В целях повышения информированности населения о приобретаемой недвижимости, а также усовершенствования деятельности Госстроя разработан и функционирует портал объектов строительства на территории страны.

Пользователь сможет в свободном доступе получить интересующую его информацию об объекте строительства. Кроме того, интегрирована возможность получения информации о регистрации в государственном реестре строительства.

Для удобства использования портал размещен на официальном сайте ведомства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285192/
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