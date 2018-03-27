Горит торговый центр. Что делать?

Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово повергла в шок. Погибли семьи, дети, группы одноклассников… Эта беда заставила задуматься, как вести себя при пожаре.

ИА «24.kg» обратилось к начальнику отделения анализа пожаров и пожарной профилактики МЧС Кыргызстана Сталбеку Абдылда уулу с просьбой дать практические советы.

1 Мы в развлекательном или торговом центре, кинотеатре. На что взрослым в первую очередь обратить внимание? При посещении больших центров каждый человек может ознакомиться с планом эвакуации на случай возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. В нем обязательно должны быть указаны пути эвакуации, ближайшие выходы, расположение первичных средств пожаротушения и оповещения о пожаре, местонахождение администратора либо охранника.

2 Где искать такой план эвакуации? Обычно его вешают у входа торгового центра на высоте полутора метров. В нем должна быть четкая текстовая часть: что необходимо сделать в случае возгорания. В больших центрах план вывешивается на каждом этаже. Утверждает план руководитель объекта. Ознакомление с планом эвакуации поможет выйти в безопасное место.

3 Что делать, если пожар начался, а ты или твои близкие находятся в таком помещении? В первую очередь, если есть возможность, сообщить о пожаре по номерам 101 и 112. Необходимо сообщить о месте пожара и по возможности дать примерную его характеристику. Например: пожар в торговом центре на втором этаже, горит бутик.



4 Сообщили о пожаре. Что делать дальше? Главное правило: не паниковать. Это очень опасно. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы покинуть помещение. По возможности, намочить тряпку и закрыть нос, чтобы продукты горения, особенно ядовитые, не попали в легкие. Иногда достаточно несколько вдохов, чтобы потерять сознание.

5 Кто должен эвакуировать людей из торгового центра? Заниматься эвакуацией людей и товарно-материальных ценностей должны сотрудники центра. Они должны быть обучены этому. Конечно, посетитель может помочь им. В первую очередь необходимо начать тушение первичными средствами. Но ваша основная задача - спастись.



Если видите, что на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему бежать: повалите его на землю, закутайте покрывалом и обильно полейте водой. Ни в коем случае не раздевайте обожженного, если одежда уже прогорела.



6 Кто обучает сотрудников заведений, где всегда многолюдно, правилам эвакуации? Министерство чрезвычайных ситуаций проводит с персоналом торговых центров только агитационно-пропагандистскую работу: инструктаж, лекции, беседы. Это происходит не реже раза в год. Частные торговые центры самостоятельно такой работы не ведут, хотя должны. На каждом объекте должны быть ответственные за противопожарную безопасность. Их утверждают приказом руководителя. Именно они должны проводить работу в сфере пожарной безопасности.



Согласно постановлению правительства, в больших торговых точках должны создавать добровольные пожарные дружины. Каждый из ее членов должен знать, что делать при пожаре.

