На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель ожидают сход лавин

В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом сообщило МЧС.

По данным ведомства, с 9 по 14 апреля 2026 года в горных районах республики ожидают осадки и повышение температуры воздуха, что может привести к сходу лавин.

Опасные участки прогнозируются:

на автодорогах Бишкек — Ош на 121–138-м километрах (перевал Тоо-Ашуу), 198–250-й километры (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан);

на трассе Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад на 326–349-й километры (перевал Кок-Арт).

Кроме лавин, возможны снежные заносы, снежный накат и гололед.

Водителей просят соблюдать меры безопасности, особенно при проезде лавиноопасных участков — расстояние между автомобилями должно быть не менее 500 метров.