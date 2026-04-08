13:34
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Происшествия

На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель ожидают сход лавин

В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом сообщило МЧС.

По данным ведомства, с 9 по 14 апреля 2026 года в горных районах республики ожидают осадки и повышение температуры воздуха, что может привести к сходу лавин.

Опасные участки прогнозируются:

  • на автодорогах Бишкек — Ош на 121–138-м километрах (перевал Тоо-Ашуу), 198–250-й километры (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан);
  • на трассе Балыкчи — Казарман — Джалал-Абад на 326–349-й километры (перевал Кок-Арт).

Кроме лавин, возможны снежные заносы, снежный накат и гололед.

Водителей просят соблюдать меры безопасности, особенно при проезде лавиноопасных участков — расстояние между автомобилями должно быть не менее 500 метров.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/369456/
просмотров: 340
Версия для печати
Популярные новости
Задержан глава регионального управления &laquo;Унаа&raquo;&nbsp;&mdash; брат экс-главы ГКНБ Бишкека Задержан глава регионального управления «Унаа» — брат экс-главы ГКНБ Бишкека
&laquo;Заставили переписать дом и&nbsp;авто&raquo;. Семья заявила о&nbsp;давлении со&nbsp;стороны ГКНБ&nbsp;КР «Заставили переписать дом и авто». Семья заявила о давлении со стороны ГКНБ КР
На&nbsp;Иссык-Куле задержана госнотариус. Брала плату за&nbsp;услуги выше госпошлины На Иссык-Куле задержана госнотариус. Брала плату за услуги выше госпошлины
Иран поразил один из&nbsp;важнейших секретных военных объектов в&nbsp;Израиле&nbsp;&mdash; СМИ Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
Бизнес
Безлимит на&nbsp;WhatsApp и&nbsp;Telegram в&nbsp;роуминге&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;одной услуге Beeline Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; подарки при покупке до&nbsp;20&nbsp;апреля Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
8 апреля, среда
13:28
Неуплата алиментов. В Кыргызстане 1 тысяча 204 гражданина находятся в розыске Неуплата алиментов. В Кыргызстане 1 тысяча 204 граждани...
13:28
Генпрокурор КР выступает против внедрения института суда присяжных
13:27
В Бишкеке 400 лифтов изношены. Жители возмущены правилами очереди на замену
13:24
Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
13:15
Депутат призвал Генпрокуратуру пройти «самоочистку»