В Кыргызстане построят 21 дамбу для защиты 12 тысяч домов от селей

Фото МЧС КР.

В рамках проекта Resiland в четырех областях Кыргызстана в 2026 году построят и восстановят селезащитные сооружения, чтобы защитить населенные пункты, дороги и сельхозугодия от селевых потоков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, проект охватывает 21 участок в Иссык-Кульской, Ошской, Нарынской и Джалал-Абадской областях. Ожидается, что инженерные сооружения защитят около 12 тысяч жилых домов, 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, а также дороги, мосты, линии электропередачи, школы и детские сады.

Строительство будет включать дамбы, шпоры, подпорные стены и селепропускные каналы, которые направляют и ослабляют силу селевых потоков, снижая риск разрушений.

Работы начнутся в 2026 году на реках Кугарт, Араван-Сай, Гульча и Ат-Баши, включая участки «Жыгач-Коргон-1», «Жыгач-Коргон-2», Пахта-Тобо, а также защитные дамбы в Гульче и Оттуке.

Перед началом строительства проведены гидрологические исследования, которые подтвердили эффективность инженерных решений для защиты населенных пунктов и инфраструктуры. Проект предусматривает комплексную систему защиты, учитывающую рельеф, русла рек и потенциальную силу селевых потоков.
Материалы по теме
На перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель ожидают сход лавин
В Кыргызстане завершили рекультивацию объектов уранодобычи
В Кыргызстане создали цифровые карты рельефа для точного прогнозирования ЧС
Кыргызстан доставил 129 тонн гуманитарной помощи в Иран
В Баткене пенсионер упал в колодец: спасатели вытащили его за 5 минут
Пожар в 5-м микрорайоне Бишкека: спасатели эвакуировали 11 человек
Пожар в многоэтажке в 5-м микрорайоне Бишкека
Ребенка унесло течением: в Нарыне продолжаются поиски
В Кыргызстане МЧС ведет работы по обезвреживанию радиоактивных отходов
Штормовое предупреждение: на юге Кыргызстана ожидаются сели и подъем воды
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Бизнес
Воздух в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;покупка квартиры: что важно при выборе жилья в&nbsp;2026 году Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
Сети магазинов O!Store 10&nbsp;лет: большой юбилей и&nbsp;10&nbsp;крутых подарков Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков
&laquo;Капитал Банк&raquo;: быстрые, удобные и&nbsp;выгодные переводы на&nbsp;карты российских банков «Капитал Банк»: быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
Безлимит на&nbsp;WhatsApp и&nbsp;Telegram в&nbsp;роуминге&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;одной услуге Beeline Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
