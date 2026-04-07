В Кыргызстане создали цифровые карты рельефа для точного прогнозирования ЧС

В рамках проекта KG RESILAND Министерство чрезвычайных ситуаций КР получило цифровые модели рельефа 14 приоритетных участков общей площадью около 6 тысяч гектаров с разрешением до 3 метров.

По данным пресс-службы МЧС, новые карты позволят точно анализировать рельеф, выявлять уязвимые зоны и моделировать опасные природные процессы — селевые потоки, паводки и оползни.

Цифровые модели рельефа создаются на основе аэросъемки, спутниковых данных и геодезических измерений и позволяют перейти от описательного анализа к точным расчетам и прогнозам.