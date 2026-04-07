В Кыргызстане создали цифровые карты рельефа для точного прогнозирования ЧС

В рамках проекта KG RESILAND Министерство чрезвычайных ситуаций КР получило цифровые модели рельефа 14 приоритетных участков общей площадью около 6 тысяч гектаров с разрешением до 3 метров.

По данным пресс-службы МЧС, новые карты позволят точно анализировать рельеф, выявлять уязвимые зоны и моделировать опасные природные процессы — селевые потоки, паводки и оползни.

Фото пресс-службы МЧС
Полученные данные будут использоваться для научных исследований и повышения эффективности системы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Проект KG RESILAND направлен на укрепление технического потенциала МЧС и внедрение современных инструментов мониторинга природных рисков.

Цифровые модели рельефа создаются на основе аэросъемки, спутниковых данных и геодезических измерений и позволяют перейти от описательного анализа к точным расчетам и прогнозам.
Материалы по теме
Кыргызстан доставил 129 тонн гуманитарной помощи в Иран
В Баткене пенсионер упал в колодец: спасатели вытащили его за 5 минут
Пожар в 5-м микрорайоне Бишкека: спасатели эвакуировали 11 человек
Пожар в многоэтажке в 5-м микрорайоне Бишкека
Ребенка унесло течением: в Нарыне продолжаются поиски
В Кыргызстане МЧС ведет работы по обезвреживанию радиоактивных отходов
Штормовое предупреждение: на юге Кыргызстана ожидаются сели и подъем воды
Плюс 20 тысяч к зарплате: сотрудникам Гидромета вводят надбавку
МЧС КР хочет сотрудничать с Институтом изучения снега и лавин Швейцарии
МЧС Кыргызстана получит право штрафовать за невыполнение мер гражданской защиты
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан согласовали совместные патрули на&nbsp;границе Кыргызстан и Таджикистан согласовали совместные патрули на границе
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
KICB: 25&nbsp;лет надежности и&nbsp;новый этап развития в&nbsp;Оше KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
