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Общество

Tez Jet мешает туман. Самолет вновь не долетел до Баткена

Самолет авиакомпании Tez Jet, вылетевший сегодня из Бишкека в Баткен, не смог приземлиться в пункте назначения и вернулся в аэропорт «Манас». Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным ведомства, рейс отменили. Причиной вновь стали погодные условия. В аэропорту Баткена густой туман. В пресс-службе заверили, что с самим бортом все в порядке.

Напомним, 1 марта самолет RJ-85 авиакомпании Tez Jet совершил аварийную посадку из-за отказа левого двигателя. Самолет тогда благополучно приземлился, никто из 96 пассажиров не пострадал. По факту возбудили уголовное дело.

13 марта борт авикомпании также вернулся в аэропорт «Манас» из-за погодных условий. В Баткене был туман.
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