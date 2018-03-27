Tez Jet мешает туман. Самолет вновь не долетел до Баткена

Самолет авиакомпании Tez Jet, вылетевший сегодня из Бишкека в Баткен, не смог приземлиться в пункте назначения и вернулся в аэропорт «Манас». Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным ведомства, рейс отменили. Причиной вновь стали погодные условия. В аэропорту Баткена густой туман. В пресс-службе заверили, что с самим бортом все в порядке.

Напомним, 1 марта самолет RJ-85 авиакомпании Tez Jet совершил аварийную посадку из-за отказа левого двигателя. Самолет тогда благополучно приземлился, никто из 96 пассажиров не пострадал. По факту возбудили уголовное дело.

13 марта борт авикомпании также вернулся в аэропорт «Манас» из-за погодных условий. В Баткене был туман.