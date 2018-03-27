За пропуск без очереди на КПП «Достук» берут деньги. Погранслужба проверяет факт

При прохождении вне очереди кыргызско-узбекской государственной границы на КПП «Достук» в Ошской области пришлось заплатить 600 сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщил житель Ноокатского района Рашид Хамидов.

«Моя семья — супруга и четверо детей — вчера пересекали границу на КПП «Достук». Там было большое скопление людей. Несмотря на то что у нас маленькие дети, пограничники отправили нас стоять в большой очереди. Чтобы пройти вне очереди, пришлось заплатить 600 сомов», — рассказал Рашид Хамидов.

По его словам, деньги за прохождение границы без очереди брали не военнослужащие, а посредники.

«На КПП есть обменный пункт. Парень, который работает в нем, подбежал и сказал: хотите пройти без очереди? На утвердительный ответ заявил: услуга стоит 600 сомов. Чтобы не стоять в огромной очереди, мне пришлось отдать деньги. Посредник позвонил пограничнику, и тот пропустил нас через выход, а не через вход», — заявил читатель.

Рашид Хамидов просит соответствующие структуры обратить на эту проблему внимание и принять меры.

В отделе по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы ИА «24.kg» сообщили, что по жалобе Рашида Хамидова ведется служебное расследование.

«В частности, проверяется, когда и во сколько он проходил границу. На КПП есть информационные щиты, где указаны телефоны доверия и руководства ГПС. Если у граждан возникают проблемы, они об этом могут сообщить. О результатах служебного расследования сообщим, как только оно завершится», — заявили в ГПС.

В ведомстве связали трудности прохождения госграницы на КПП «Достук» со строительными работами и установкой дополнительных кабин погранконтроля.

После снятия ограничений на перемещение через кыргызско-узбекскую границу пассажиропоток в обе страны резко увеличился. ГПС КР пытается бороться с очередями. На пункте пропуска уже установили 14 дополнительных кабинок паспортного контроля.