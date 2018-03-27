15:13
USD 68.16
EUR 84.47
RUB 1.20
Общество

За пропуск без очереди на КПП «Достук» берут деньги. Погранслужба проверяет факт

При прохождении вне очереди кыргызско-узбекской государственной границы на КПП «Достук» в Ошской области пришлось заплатить 600 сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщил житель Ноокатского района Рашид Хамидов.

«Моя семья — супруга и четверо детей — вчера пересекали границу на КПП «Достук». Там было большое скопление людей. Несмотря на то что у нас маленькие дети, пограничники отправили нас стоять в большой очереди. Чтобы пройти вне очереди, пришлось заплатить 600 сомов», — рассказал Рашид Хамидов.

По его словам, деньги за прохождение границы без очереди брали не военнослужащие, а посредники.

«На КПП есть обменный пункт. Парень, который работает в нем, подбежал и сказал: хотите пройти без очереди? На утвердительный ответ заявил: услуга стоит 600 сомов. Чтобы не стоять в огромной очереди, мне пришлось отдать деньги. Посредник позвонил пограничнику, и тот пропустил нас через выход, а не через вход», — заявил читатель.

Рашид Хамидов просит соответствующие структуры обратить на эту проблему внимание и принять меры.

В отделе по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы ИА «24.kg» сообщили, что по жалобе Рашида Хамидова ведется служебное расследование.

«В частности, проверяется, когда и во сколько он проходил границу. На КПП есть информационные щиты, где указаны телефоны доверия и руководства ГПС. Если у граждан возникают проблемы, они об этом могут сообщить. О результатах служебного расследования сообщим, как только оно завершится», — заявили в ГПС.

В ведомстве связали трудности прохождения госграницы на КПП «Достук» со строительными работами и установкой дополнительных кабин погранконтроля.

После снятия ограничений на перемещение через кыргызско-узбекскую границу пассажиропоток в обе страны резко увеличился. ГПС КР пытается бороться с очередями. На пункте пропуска уже установили 14 дополнительных кабинок паспортного контроля. 
Ссылка:
просмотров: 461
Версия для печати
Материалы по теме
Каныбек Осмоналиев брал взятку за зачисление студентов, убеждены в ГКНБ
Сотрудник Финпола вымогал $15 тысяч у китайского предпринимателя
Ранение на границе кыргызстанца. ГПС КР проведет встречу с узбекскими коллегами
Раненного на кыргызско-узбекской границе пастуха выписали из больницы
Кыргызстанец пытался подкупить сотрудника ФСБ на Сахалине
На КПП «Достук» пытаются бороться с очередями. Поставили дополнительные кабинки
Очереди на кыргызско-узбекской границе уменьшат
ГПС разъяснила, чем вызваны километровые очереди на границе с Узбекистаном
В Кара-Cуу повесилась ученица 11-го класса. Причин никто не знает
В Ошской области живущую возле кладбища женщину заставляют переселиться
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Улица Тыналиева в&nbsp;Бишкеке выглядит как полигон для боевых действий Улица Тыналиева в Бишкеке выглядит как полигон для боевых действий
Опять гуляем. Кыргызстанцы будут отдыхать 7-9 апреля Опять гуляем. Кыргызстанцы будут отдыхать 7-9 апреля
В новом качестве. Президент Туркмении исполнил хит 1980-х и взорвал Интернет В новом качестве. Президент Туркмении исполнил хит 1980-х и взорвал Интернет
Бизнес
&laquo;Хайповые&raquo; стикеры для Telegram от&nbsp;MegaCom «Хайповые» стикеры для Telegram от MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; выделит 10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;стартап-проекты «Бакай Банк» выделит 10 миллионов сомов на стартап-проекты
MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018&nbsp;в Бишкеке MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018 в Бишкеке
Узнайте, как пополнить баланс в&nbsp;роуминге Узнайте, как пополнить баланс в роуминге