За пропуск без очереди на КПП «Достук» берут деньги. Погранслужба проверяет факт

При прохождении вне очереди кыргызско-узбекской государственной границы на КПП «Достук» в Ошской области пришлось заплатить 600 сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщил житель Ноокатского района Рашид Хамидов.
«Моя семья — супруга и четверо детей — вчера пересекали границу на КПП «Достук». Там было большое скопление людей. Несмотря на то что у нас маленькие дети, пограничники отправили нас стоять в большой очереди. Чтобы пройти вне очереди, пришлось заплатить 600 сомов», — рассказал Рашид Хамидов.
По его словам, деньги за прохождение границы без очереди брали не военнослужащие, а посредники.
Рашид Хамидов просит соответствующие структуры обратить на эту проблему внимание и принять меры.
В отделе по связям с общественностью и СМИ Погранслужбы ИА «24.kg» сообщили, что по жалобе Рашида Хамидова ведется служебное расследование.
«В частности, проверяется, когда и во сколько он проходил границу. На КПП есть информационные щиты, где указаны телефоны доверия и руководства ГПС. Если у граждан возникают проблемы, они об этом могут сообщить. О результатах служебного расследования сообщим, как только оно завершится», — заявили в ГПС.
В ведомстве связали трудности прохождения госграницы на КПП «Достук» со строительными работами и установкой дополнительных кабин погранконтроля.
После снятия ограничений на перемещение через кыргызско-узбекскую границу пассажиропоток в обе страны резко увеличился. ГПС КР пытается бороться с очередями. На пункте пропуска уже установили 14 дополнительных кабинок паспортного контроля.