10:53
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Выборы-2025

В Оше прошел гарнизонный смотр силовиков перед парламентскими выборами

В Оше на центральной площади провели гарнизонный строевой смотр правоохранительных органов перед досрочными выборами депутатов Жогорку Кенеша, которые состоятся 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства президента в Ошской области.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента КР в Ошской области Эльчибек Джантаев, начальник Ошского областного УВД Нурланбек Бурканов, руководство силовых структур и личный состав.

Глава области напомнил сотрудникам о необходимости четко выполнять поставленные задачи, обеспечивать общественный порядок в соответствии с законом и оперативно реагировать на любые провокации. Он пожелал силовикам успехов в предстоящей работе.

Отмечается, что в Ошской области открыто 510 избирательных участков. Во время выборов общественную безопасность в регионе будут обеспечивать более тысячи сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352293/
просмотров: 102
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы в ЖК. Госслужащим напомнили о запрете участвовать в агитации
Выборы в ЖК. Школы, на базе которых открыты УИК, 1 декабря перейдут на онлайн
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала нарушителей предвыборной агитации
Выборы в ЖК. ЦИК отказалась привлекать кандидата к уголовной ответственности
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кандидата за оскорбление оппонента
Досрочные выборы в ЖК. Мэр Бишкека проверил готовность УИК
Кандидатам в депутаты необязательно знать госязык? Верховный суд вынес решение
Верховный суд рассмотрит заявление о проверке кандидатов на знание госязыка
Досрочные выборы. ЦИК КР оштрафовала двух кандидатов и одну гражданку
Более 10 тысяч милиционеров выйдут на усиленное дежурство в дни выборов
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Бизнес
BAKAI, &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; и&nbsp;Visa разыгрывают Zeekr 007 и&nbsp;сотни подарков BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
26 ноября, среда
10:51
Приток денежных переводов из РФ в Кыргызстан в сентябре снизился на 18 процентов Приток денежных переводов из РФ в Кыргызстан в сентябре...
10:45
В Оше прошел гарнизонный смотр силовиков перед парламентскими выборами
10:40
Кыргызстанец Ызат Ратбеков стал чемпионом Кубка мира по бильярдному спорту
10:37
Опубликована расшифровка переговоров США и РФ по Украине. Ее назвали фейком
10:34
В Бишкеке при содействии РФ откроют Центр противодействия биологическим угрозам