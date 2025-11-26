В Оше прошел гарнизонный смотр силовиков перед парламентскими выборами

В Оше на центральной площади провели гарнизонный строевой смотр правоохранительных органов перед досрочными выборами депутатов Жогорку Кенеша, которые состоятся 30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства президента в Ошской области.

В мероприятии приняли участие полномочный представитель президента КР в Ошской области Эльчибек Джантаев, начальник Ошского областного УВД Нурланбек Бурканов, руководство силовых структур и личный состав.

Глава области напомнил сотрудникам о необходимости четко выполнять поставленные задачи, обеспечивать общественный порядок в соответствии с законом и оперативно реагировать на любые провокации. Он пожелал силовикам успехов в предстоящей работе.

Отмечается, что в Ошской области открыто 510 избирательных участков. Во время выборов общественную безопасность в регионе будут обеспечивать более тысячи сотрудников.