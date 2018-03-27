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Общество

В Кыргызстане на пытки жалуются молодые заключенные

В Кыргызстане на пытки жалуются заключенные в возрасте до 30 лет. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «24.kg» директор Национального центра по предупреждению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, на пытки жалуется каждый третий заключенный. «Если в 2016 году к нам поступило 132 заявления о пытках, то в 2017-м 129. НЦПП мониторит ситуацию с пытками за счет финансов, которые выделяет бюджет. Некоторые люди обращаются к нам с заявлением о пытках, которые применили к ним пять-шесть лет назад», — рассказал Нурдин Сулайманов.

Он напомнил, что координационный совет Коалиции против пыток в Кыргызстане провел исследование о пытках в ИВС и СИЗО.

Каждый второй респондент (50,8 процента), обвиняемый в преступлении, за которое предусмотрено лишение свободы свыше 10 лет, сообщил о применении к нему пыток для получения признания.

Нурдин Сулайманов
«Во время исследования опрошенные женщины чаще мужчин жаловались на то, что подверглись пыткам. Более половины респондентов (59,6 процента) сообщили, что не подвергались физическому насилию или психологическому давлению внутри ОВД или ИВС. Чем более тяжкая статья обвинения, тем чаще респонденты заявляют о пытках в ОВД или ИВС», — отметил Нурдин Сулайманов.
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