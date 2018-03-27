Нурлан Исмаилов: Мечетями в селах заведуют трактористы

Лицензирование религиозных учебных заведений приведет к политизации религии. Об этом заявил сегодня на конференции по улучшению качества религиозного образования независимый эксперт Нурлан Исмаилов.

По его словам, выдача лизенций медресе и исламским вузам может привести к серьезным угрозам.

«Такие примеры были в других странах. Мы должны сохранить четкую грань между религией и государством», — сказал эксперт. Он также усомненился в качестве уровня образования выпускников медресе.

По его словам, несмотря на большое количество религиозных учебных заведений, в селах не хватает образованных имамов.