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Общество

Нурлан Исмаилов: Мечетями в селах заведуют трактористы

Лицензирование религиозных учебных заведений приведет к политизации религии. Об этом заявил сегодня на конференции по улучшению качества религиозного образования независимый эксперт Нурлан Исмаилов.

По его словам, выдача лизенций медресе и исламским вузам может привести к серьезным угрозам.

«Такие примеры были в других странах. Мы должны сохранить четкую грань между религией и государством», — сказал эксперт. Он также усомненился в качестве уровня образования выпускников медресе.

По его словам, несмотря на большое количество религиозных учебных заведений, в селах не хватает образованных имамов.

Все выпускники медресе остаются в городе. В селах мечетями заведуют трактористы или люди, не имеющие никаких знаний.

Нурлан Исмаилов

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