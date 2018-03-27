В Кыргызстане закрыли 7 медресе, 23 учебных заведения получили предупреждения

Духовное управление мусульман и Государственная комиссия КР по делам религий в 2017 году закрыли 7 медресе, еще 23 учебных заведения получили предупреждения. Об этом сообщил сегодня на конференции по улучшению качества религиозного образования директор госкомиссии Заирбек Эргешов.

По его данным, в стране всего 114 религиозных учебных заведений. Многие медресе не имеют соответствующих условий и преподавательского состава.

«Сегодня перед нами стоит большая задача: мы должны серьезно относиться к религиозному образованию и выбору молодежи. Мы знаем, что в мире тяжелая ситуация. Радикализм переходит к насильственному экстремизму. Поэтому очень важно, чтобы молодежь получала хорошее образование, в том числе религиозное», — отметил он.

Заирбек Эргешов добавил, что в школах необходимо ввести предмет по изучению религии. Урок по истории религии впервые ввели в 2006 году в десяти пилотных школах, 2016 году — еще в 56. В 2018-2019 годах планируется включить этот предмет в образовательную программу всех школ.