Позор. ГРС отмечает полный провал на экзамене по правилам дорожного движения

Практически полным провалом закончилось тестирование по новым требованиям на знание правил дорожного движения. Государственная регистрационная служба сегодня зафиксировала антирекорд, когда из 376 кыргызстанцев, пришедших сдать экзамен, справились с заданием только девять человек.

Как отмечает пресс-служба ГРС, новые правила сдачи экзамена на знание ПДД действуют с декабря 2017 года. При тестировании используется полная автоматизация процесса, оно проходит в режиме онлайн. ГРС также ввела биометрическую идентификацию на экзамене для получения водительского удостоверения.

На экзамене отводится 25 минут. Ответить нужно на 20 вопросов. Успешно сдавшими считаются те, кто ответил правильно на 18 вопросов.