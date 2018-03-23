22:13
USD 68.20
EUR 84.27
RUB 1.20
Общество

Позор. ГРС отмечает полный провал на экзамене по правилам дорожного движения

Практически полным провалом закончилось тестирование по новым требованиям на знание правил дорожного движения. Государственная регистрационная служба сегодня зафиксировала антирекорд, когда из 376 кыргызстанцев, пришедших сдать экзамен, справились с заданием только девять человек.

Как отмечает пресс-служба ГРС, новые правила сдачи экзамена на знание ПДД действуют с декабря 2017 года. При тестировании используется полная автоматизация процесса, оно проходит в режиме онлайн. ГРС также ввела биометрическую идентификацию на экзамене для получения водительского удостоверения.

На экзамене отводится 25 минут. Ответить нужно на 20 вопросов. Успешно сдавшими считаются те, кто ответил правильно на 18 вопросов.

 
Ссылка:
просмотров: 551
Версия для печати
Материалы по теме
Какой кыргыз не любит той. Минкульт за разработку правил их проведения
Наказание для пешеходов — нарушителей ПДД ужесточили
В Кыргызстане узаконят соколиную охоту
Три нарушения на дороге: новый повод для коррупции?
ГРС: Стоимость бланка свидетельства о рождении не имеет отношения к суйунчу
Начальники паспортных столов отказались от ротации. Их уволили
В Кыргызстане три нарушения на дороге будут грозить переобучением в автошколе
Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном
Более 6 тысяч жалоб на WhatsApp ГУОБДД, оштрафовано всего 135 человек
Алина Шаикова назначена главой ГРС Кыргызстана
Популярные новости
Как я&nbsp;снимал &laquo;ночную бабочку&raquo; Как я снимал «ночную бабочку»
Двойное гражданство. Что нужно знать человеку, имеющему два паспорта Двойное гражданство. Что нужно знать человеку, имеющему два паспорта
Выборы президента России. У&nbsp;Посольства РФ&nbsp;в&nbsp;Бишкеке выстроилась очередь Выборы президента России. У Посольства РФ в Бишкеке выстроилась очередь
Фермер обнаружил на&nbsp;своем участке уникальную змею. У&nbsp;нее две головы Фермер обнаружил на своем участке уникальную змею. У нее две головы
Бизнес
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; идет прием заявок на&nbsp;льготное кредитование для фермеров В «Бакай Банке» идет прием заявок на льготное кредитование для фермеров
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил отопительный сезон «Газпром Кыргызстан» успешно завершил отопительный сезон
Пятерка суперакций от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Пятерка суперакций от Мобильного оператора О!
В&nbsp;Национальной компании &laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; не&nbsp;согласны с&nbsp;депутатом. Заявление В Национальной компании «Кыргыз темир жолу» не согласны с депутатом. Заявление