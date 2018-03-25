Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 25 марта без осадков. Воздух прогреется до +28 градусов. День увеличился до 12 часов 21 минуты.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова от улицы Туголбая-Аты до Токтогула;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова от М.Ганди до Абдрахманова;

до 15 июня отрезок улицы Айни от Псковской до Ч.Айтматова.

С полным списком дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отметим, в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня из-за ремонта будут перекрывать одну полосу движения. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Отключение газа, света, воды

9.30–18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй).

Памятные даты

Токмакский уезд переименован в Пишпекский

Уезд образован при формировании Семиреченской области в 1867 году. Первоначальное название — Токмакский уезд с центром в селе Большой Токмак (в настоящее время город Токмак).

В связи с принятием 25 марта (6 апреля) 1891 года Положения об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областями уезд переименован в Пишпекский, а его центром стал Пишпек.

В 1906 году состоял из трех участков: Пишпекского, Беловодского и Токмакского.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Тыныбек Алыкулов

Родился 25 марта 1959 года в Джалал-Абадской области. Трудовую деятельность начал в 1985 году инженером в строительных предприятиях. Через 10 лет честной работы был избран депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша первого созыва.

Спустя три года Тыныбек Алыкулов занял пост министра охраны окружающей среды Кыргызской Республики. За время своей работы он внес существенный вклад в экологическую безопасность страны. Последующие годы вел активную общественную деятельность.

Умер манасчи Каба Атабеков

Каба Атабеков родился в 1926 году в селе Торт-Куль Иссык-Кульской области.

Один из ярких представителей современной сказительской культуры, народный артист Кыргызстана.

Петь «Манас» начал с десяти лет. Начало своего сказительского творчества связывает с вещим сном, в котором благородный старец-всадник строго наказал ему читать эпос.

Атабеков много раз видел и слышал Саякбая Каралаева. Манера повествования Кабы Атабекова напоминает его стиль.



В столице он был частым участником передач республиканского телевидения, снимался в кино, участвовал в конкурсах и фестивалях манасчи в качестве члена жюри, вел свой мастер-класс, воспитывая новое поколение манасчи-профессионалов.

Умер 25 марта 2008 года.

У кого намечается той

Чолпон Джакупова

Родилась 25 марта 1959 годав селе Стрельниково Чуйской области.

Глава правовой клиники «Адилет».

Бообек Салимжанов

Бообек Салимжанов родился 25 марта 1985 года в Джалал-Абадской области.

В июне 2017 года назначен генеральным консулом Кыргызстана в городе Екатеринбурге.

Куда сходить

Культура

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова состоится театральное воскресенье;

— В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут узыкальную комедию «Аста секин: колукту!» («Осторожно: невеста!»);

— В Бишкекском городском драматическом театре имени А.Умуралиева выступит группа «Аура»;

— В «Галерее М» проходит выставка «Весенний вернисаж»;

— В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке»;

— На Городском катке начались гастроли Московского театра на льду;

— В Выставочном зале Союза художников «Дубовый парк» имени С.А.Чуйкова открылась выставка «Белдемчи»;

— В городе пройдут различные мастер-классы как для взрослых, так и для детей — выбирайте в «Афише». Куда еще сходить, можно посмотреть там же.

Спорт

В Бишкеке продолжаются международный турнир «Кубок дружбы» по футболу, чемпионат Кыргызстана среди молодежи и девушек по дзюдо, чемпионат Кыргызстана по карате-до WKF, начнутся соревнования по быстрым шахматам.

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

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