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Общество

Оппозиционера Бектура Асанова почти месяц держат в одиночной камере

Осужденный за попытку насильственного захвата власти Бектур Асанов просит объяснить, почему его содержат в одиночной камере в ИК №27. Его письмо на имя председателя ГСИН Таалайбека Жапарова и генерального прокурора Индиры Джолдубаевой на своей странице в социальной сети Facebook выложил активист Адиль Турдукулов.

«27 февраля меня перевели в исправительную колонию №27 и до сих пор содержат в одиночной камере, хотя меня распределили в пятый отряд. Я прошу объяснить мне это официально», — указывается в письме Бектура Асанова.

Напомним, Бишкекский горсуд оставил приговор первой инстанции членам «Эл уну» в силе. Дастана Сарыгулова осудили на четыре года (из них три условно) и отпустили в зале суда. Эрнест Карыбеков приговорен к 20 годам лишения свободы, Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров — к 12 годам.
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