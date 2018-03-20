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Общество

В Бишкеке впервые пройдет марафон для тех, кому за 60

В бишкекском Ботаническом саду имени Гареева 1 апреля в 9.00 впервые состоится марафон для тех, кому за 60.

По словам организаторов, состояние здоровья должно позволять участвовать в забеге. «Дистанции небольшие — 500 и 1 тысяча метров. Перед забегом необходимо зарегистрироваться, показать копию паспорта и подписать расписку об отсутствии противопоказаний для участия в забеге. Предусмотрены призы для победителей и поощрение для финишировавших», — рассказали ИА «24.kg» организаторы.

«Обычно во всех марафонах и полумарафонах участвуют пожилые люди, у которых есть определенные достижения и хорошая физическая подготовка. Они пробегают дистанцию по возрастной категории, но отдельно для среднестатистических пожилых жителей Бишкека таких забегов не проводилось», — отметили в центре «Равные возможности».

Справки по телефонам: (0555)43-44-16, (0312)43-44-16.
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