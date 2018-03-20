Ботсад в Бишкеке сохранят в качестве академического института

Ботанический сад имени Гареева по-прежнему находится в составе Национальной академии наук КР. Об этом ИА «24.kg» сообщили в НАН КР.

По их данным, в плане модернизации сада развитие не только научной, но и научно-образовательной, научно-культурной, научно-просветительской деятельности.

Хотим заверить наших горожан и активную часть нашего общества: Ботсад будет сохранен в качестве академического научно-исследовательского института на базе имеющихся природоохранных документов. НАН КР

Ранее глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева заявила, что в Ботсаду Бишкека чиновники хотят проводить конные игры.