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Общество

В Кыргызстане почти все дети учатся в школе, но есть пробелы в образовании

«В Кыргызстане смогли достичь почти повсеместного охвата школьным образованием, но мы еще должны приложить значительные усилия, чтобы сократить значительные пробелы в обучении», — заявила сегодня глава офиса Всемирного банка в Кыргызстане Болормаа Амгаабазар во время презентации доклада ВБ о мировом развитии.

По ее словам, выпускаемый ежегодно отчет Всемирного банка выступает в качестве ценного источника сведений о социальной и экономической обстановке в мире. В этом году отчет впервые полностью посвящен образованию.

«Я твердо верю, что качественное образование является единственным наиболее важным сопутствующим фактором разрешения вызовов, развития. Оно является наиболее действенным инструментом для снижения бедности, развития навыков и трудоустройства», — уверена Болормаа Амгаабазар.

Новые цели устойчивого развития, принятые всеми странами ООН, заключаются не только в обеспечении школьного образования. Они и в получении детьми навыков и компетенций, необходимых, чтобы быть успешными в жизни.

Болормаа Амгаабазар
Она отметила, что в Кыргызстане достаточно большая доля молодого населения. Дети и подростки составляют 34 процента населения. Поэтому обеспечение их знаниями и навыками имеет большое значение для снижения уровня бедности и улучшения благосостояния населения.

«Всемирный банк готов оказывать поддержку Кыргызстану в действиях, нацеленных на доступ к возможностям раннего развития, дошкольного образования, адаптирования к современным требованиям учебного плана, учебников, улучшении системы финансирования школьного образования, повышении потенциала школ, улучшении методов преподавания», — заключила Болормаа Амгаабазар.
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