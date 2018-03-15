16 марта: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00–17.00 — жилмассивы «Ак-Бата», «Ак-Ордо» (улицы Алыкулова, Арабаева, Кайберен), микрорайон «Джал-23», улицы Герцена, Боконбаева, Суюмбаева, Курчатова, 22, Жумабека, Тимирязева, Шевченко, проспект Жибек Жолу;
- 9.00–12.00 — жилмассив «Эне-Сай»;
- 9.00–18.00 — жилмассив «Красный строитель», микрорайон «Кок-Жар» (улицы Богачи, Босого), жилмассив «Келечек», улицы Подольская, Волоколамская, Осипенко, Тюменская, Манаса, переулки Кемеровский, Кольский;
- 13.00–17.00 — улицы Лермонтова, Целиноградская, Фрунзе, Чебоксарская;
- 14.00–17.00 — улицы Мурманская, Садыгалиева;
- 9.30–17.00 — улицы Жукеева-Пудовкина, Карасаева;
- 9.00–16.00 — пересечение улиц Дзержинского и Куренкеева.
В Чуйской области:
- 9.00–17.00 —села Луговое, Константиновка, Пригородное (улицы Первомайская, Сибирская), Военный городок (улица Фрунзе), Байтик (улицы Проектируемая, Тынчтык, Эшмамбет), Кой-Таш (улицы Сегизбаева, Мурзалиева, Аблесова, Койташская), Маевка (улицы Южная, Ала-Арчинская, Новая, Карасуйская, Тюлебердиева, Виноградная, Молодой Гвардии, Сельская, Набережная, Совхозная, Родниковая), Ленинское (улицы Коммунарская, Речная), Карла Маркса (МТФ, улица Молодой Гвардии), Сокулук (улицы Торговая, Индустриальная, Урожайная, Заречная, Новая), Новопавловка (улицы Почтовая, Фрунзе), Джаны-Джер (улицы Советская, Победы, Кирова), Сокулук (улицы 27-го партсъезда), Кыз-Моло, Сретенка (улицы Новая, Крупской), Беш-Курюк (кошары), Ак-Суу (улица Советская), город Кант (улица Панфилова, Куйбышева);
- 8.30–17.00 — город Кара-Балта (улица Мичурина), села Сосновка (улица Киевская), Алексеевка.
В Баткенской области:
- 9.00–17.00 — сельская управа Суу-Баши, Кыштут, Дара.
В Ошской области:
- 9.00–17.00 — села Большевик, Куршаб, Кызыл-Октябрь.