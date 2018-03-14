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Общество

Ангела Меркель в четвертый раз избрана канцлером Германии

Бундестаг проголосовал по кандидатуре Ангелы Меркель на пост федерального канцлера Германии. Она официально займет этот пост четвертый раз подряд, сообщили vesti.ru со ссылкой на телеканал «Россия 24».

из Интернета
Фото из Интернета. Ангела Меркель

Меркель поддержали 364 депутата, против выступили 315 парламентариев, еще 9 воздержались.

Как сообщается, сегодня же во дворце Бельвю состоится торжественная церемония, на которой президент официально объявит о назначении Ангелы Меркель, а после новоизбранный канцлер и примет присягу.

Парламентские выборы в стране прошли еще в конце сентября 2017 года, но правительство будет окончательно сформировано только сегодня. Столько времени потребовалось на преодоление всех разногласий для формирования большой коалиции между социал-демократами и консерваторами.

Кандидатуру Меркель выдвинул президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Голосование было формальностью, ведь изначально было известно, что лидера блока ХДС-ХСС поддерживает большинство немецких парламентариев.

Ангела Меркель родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье протестантского пастора. В 1978 году окончила физический факультет Лейпцигского университета. Членом Христианско-демократического союза (ХДС) является с 1990 года.

Впервые на пост канцлера Германии Ангела Меркель выдвинула свою кандидатуру в 2002 году, но проиграла Герхарду Шредеру. Занять заветное кресло она смогла лишь в 2005 году, став первой женщиной в истории на подобной должности. Тогда за нее проголосовало 397 человек из 611. Переизбиралась на этот пост в 2005, 2009 и в декабре 2013 года.

С 2004 по 2017 год Ангела Меркель 12 раз становилась самой влиятельной женщиной-политиком в мире по версии журнала Forbs.
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