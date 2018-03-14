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Общество

Еще одно структурное подразделение появится у мэрии Бишкека

Мэрия Бишкека намерена создать еще одно структурное подразделение — муниципальное предприятие «Ипподром «Ак-Кула». Проект постановления вынесли на общественное обсуждение.

Имевшиеся судебные споры в отношении имущественного комплекса ипподрома «Ак-Кула» общей площадью 49,5 гектара завершены. Права собственности закреплены за мэрией Бишкека, имущественный комплекс внесен в реестр муниципального имущества и принят на баланс. 

Стоимость объекта, согласно справке независимой оценочной компании «Азия оценка», составляет 3 миллиарда 448 миллионов 720,5 тысячи сомов.

«Для эффективного использования имущественного комплекса и создания горожанам условий для занятия конным спортом и национальными видами спорта возникает необходимость создания муниципального предприятия», — отметили в мэрии.

Чиновники считают, что дополнительных финансовых затрат из местного бюджета не потребуется, так как новое предприятие будет работать на принципах самофинансирования.
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