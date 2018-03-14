Еще одно структурное подразделение появится у мэрии Бишкека

Мэрия Бишкека намерена создать еще одно структурное подразделение — муниципальное предприятие «Ипподром «Ак-Кула». Проект постановления вынесли на общественное обсуждение.
Имевшиеся судебные споры в отношении имущественного комплекса ипподрома «Ак-Кула» общей площадью
Стоимость объекта, согласно справке независимой оценочной компании «Азия оценка», составляет 3 миллиарда 448 миллионов 720,5 тысячи сомов.
Чиновники считают, что дополнительных финансовых затрат из местного бюджета не потребуется, так как новое предприятие будет работать на принципах самофинансирования.