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Общество

Утратили доверие. Из налоговой уволили пять сотрудников

Пять сотрудников Государственной налоговой службы уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что приказ сегодня подписал председатель ГНС Октябрь Абдыкаимов.

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«Налоговики освобождены от занимаемых должностей за непринятие своевременных действий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого они являются, а также в связи с возбуждением ГКНБ уголовного дела и предъявления обвинения по факту незаконного вывода и хищения бюджетных средств», — сообщили в ведомстве.

Напомним, 8 марта в ходе спецоперации по изъятию поддельных документов и печатей иностранных лжефирм ГКНБ задержал руководителей частных фирм и пятерых сотрудников ГНС.

Ранее спецслужбы возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода и хищения бюджетных средств на сумму более 217 миллионов сомов.
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