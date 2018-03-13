Утратили доверие. Из налоговой уволили пять сотрудников

Пять сотрудников Государственной налоговой службы уволили в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что приказ сегодня подписал председатель ГНС Октябрь Абдыкаимов.
«Налоговики освобождены от занимаемых должностей за непринятие своевременных действий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого они являются, а также в связи с возбуждением ГКНБ уголовного дела и предъявления обвинения по факту незаконного вывода и хищения бюджетных средств», — сообщили в ведомстве.
Напомним, 8 марта в ходе спецоперации по изъятию поддельных документов и печатей иностранных лжефирм ГКНБ задержал руководителей частных фирм и пятерых сотрудников ГНС.
Ранее спецслужбы возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода и хищения бюджетных средств на сумму более 217 миллионов сомов.