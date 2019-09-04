Дело Икрамжана Илмиянова. Отвод судьи признали необоснованным

В Октябрьском районном суде продолжилось судебное разбирательство по делу бывшего советника президента Икрамжана Илмиянова.
В ходе судебного заседания выяснилось, что прокуроры вновь не обеспечили явку потерпевшего. Гособвинители объяснили, что он находится в Беларуси.
Суд хотел начать допрос свидетелей, но адвокаты обвиняемого заявили, что таким образом будет нарушен порядок рассмотрения дела, и ходатайствовали об отводе председательствующего.
Гособвинители выступили против, пояснив, что законы не нарушаются.
Выйдя из совещательной комнаты, судья отклонил отвод, отметив, что доводы адвокатов несостоятельны и необоснованны.
Икрамжана Илмиянова обвиняют в получении $150 тысяч от ОсОО «Дизель комплект» в качестве вознаграждения и так называемой спонсорской помощи во время президентских выборов в 2017 году. Его водворили в СИЗО ГКНБ и предъявили обвинение в мошенничестве.